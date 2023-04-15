木星衞星探測器發射升空　研究重力場奧秘

歐洲太空總署「木星冰衞星探測器（JUICE）」周五（14日）搭載阿麗亞娜5型火箭從法屬圭亞那發射升空，旨在探索木星及其3顆冰冷衞星的奧秘。它最終將圍繞木星的最大衞星木衞三運作，成為第一個繞月球以外的天然衞星飛行的探測器。

木星擁有多顆衞星，木衞二、木衞三和木衞四表面覆蓋一層厚厚的冰，其冰面下可能存在海洋，這類衞星也被稱作冰衞星。歐洲太空總署這一任務將深入研究木星的複雜環境，探索是否有生命存在，並將木星系統作為宇宙中氣態巨行星系統的模型開展研究。

該探測器裝有3.5噸推進劑，總重近6噸，太陽能帆板展開後有85平方米。探測器配備了遙感等多方面的科學儀器，由法國、德國、意大利等國的研究團隊提供。

其中，木衞三鐳射高度計將用於研究木衞三的潮汐形變和其他冰衞星表面的地形地貌；冰衞星探索雷達具備深入冰層的探測能力，將用於研究冰衞星地下約9,000米深的結構；名為3GM的無線電套裝將用於研究木衞三的重力場、冰衞星內部海洋的範圍，以及木星及其衞星的中性大氣和電離層的結構。

發射升空後，探測器將開啟8年的奔向木星之旅，2031年抵達木星。按計劃，它將對木星第二大衞星木衞四進行21次飛越。隨後，探測器將再次啟動主引擎，進入環繞木衞三的軌道，運作至少9個月。