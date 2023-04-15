王毅晤德外長　冀支持中國和平統一大業

德國外長貝爾伯克周五（14日）訪華期間，與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談，其後舉行聯合記者會，二人提及台灣問題，秦剛強調中國的領土一寸都不能少。貝爾伯克周六（15日）與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，談及當前國際和地區問題，王毅稱中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。

王毅周六表示，中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，籌備好新一輪中德政府磋商，共同應對全球性挑戰，推動雙邊關係健康發展。他指出，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，島內「台獨」勢力圖謀破壞台海現狀，要維護台海穩定，必須堅決反對「台獨」分裂活動。貝爾伯克則指，德中加強對話溝通十分重要，德方願同中方加強互動交流，擴大經貿、旅遊、人文等領域合作，共同維護世界貿易暢通，推動德中關係不斷發展。德方理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。

美媒報道，貝爾伯克周五與秦剛舉行聯合記者會時，現場充滿火藥味。貝爾伯克提到，海峽兩岸軍事對抗升級對整個世界而言將是一種可怕的情景，雖然主張歐洲應與中國維持密切往來，但也該從俄烏戰爭中學到教訓，民眾擔心中國崛起成超級大國的途徑，同時希望中國正視新疆人權問題。秦剛將台海問題歸結於「台獨」分裂勢力和境外勢力，又重申針對烏克蘭議題主張勸和促談，強調中國不會走西方殖民主義的舊路。