郭台銘拜會日本眾議院　與麻生太郎會面

正在日本訪問的台灣鴻海集團始創人郭台銘周五（14日）拜會日本眾議院，與日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎會面。郭台銘表示，和平與經濟發展互為表裏，台灣與日本合作組成聯盟、提升經濟社會韌性，是形成穩定力量的途徑之一。麻生太郎則表示，日台穩定交流是對方很重要的資產。

郭台銘辦公室指出，郭台銘與麻生太郎自2012年認識，友誼深厚。兩人見面時，郭強調日台都是亞洲重要的經濟體，雙方在歷史、文化和產業上有深厚的交流基礎， 因此無論是在經濟或未來人工智能技術加強合作，對於整個區域發展都有極重要的意義。麻生太郎表示，日台要維繫的繁榮，最重要的基礎來自於區域和平。他對於近期台海和亞太區域的穩定和區域衝突的機率大增表示憂心，認為日台是亞洲經濟驅動重要紐帶，台海一旦發生危機，勢必影響日本穩定。

郭台銘周五在社交網發文稱，周三（12日）抵達日本首天晚上，他與自民黨黨員、前幹事長甘利明共進晚餐。甘利明在已故日本首相安倍晉三任內，曾擔任經濟產業大臣，他也是能源政策專家。郭台銘稱，甘利明深知培育人才的重要性，除了扶持科技產業的政策，也幫助日本學府加強科技研發和創新創業，讓下一代擁有更強的國際競爭力；台灣要突破經濟困境，讓人民過更好生活，必須務實地與國際企業合作，將台灣打造成科技島，而不是製造更多障礙，讓人望之卻步，流失投資、甚至人才和技術。