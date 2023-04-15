赴俄羅斯受訓完畢　白羅斯空軍機師具投核彈能力

白羅斯國防部周五（14日）表示，空軍與防空兵部隊機師、技術人員已在俄羅斯教官指導下，完成蘇25攻擊機額外戰鬥及操作訓練，掌握使用現代空投彈藥新方法，包括特殊彈藥。俄羅斯早前宣布在白羅斯部署戰術核武，並改裝部分蘇25投擲核彈。

課程包括理論及實踐兩部分，白羅斯軍人完成受訓後改善技能，並掌握為俄白聯盟國的軍事安全服務的新知識和技能。俄羅斯國防部稱，白羅斯軍人在空天軍訓練中心受訓；在經驗豐富的俄羅斯教官指導下，不僅提升白羅斯機師實際技能，而且掌握使用現代航空武器新方法。俄方強調，白羅斯軍人獲得的專業知識和技能，將有助確保聯盟國的軍事安全。

一般而言，飛機投擲核彈時以最大速度在低空飛行，投彈後立即調頭以免被核爆波及。蘇聯於上世紀50年代設計的雅克28轟炸機，最大時速為1,830公里；後繼者蘇24戰鬥轟炸機最大時速1,700公里，低空時速為1,400公里。目前，俄羅斯蘇34戰鬥轟炸機根據不同高度，時速為1,400至1,800公里。蘇25最大時速不超過1,000公里，它雖可掛載30噸重PH40核彈，但能否在投彈後安全脫離成為疑問。而且，片段顯示白羅斯蘇25沒有保護飛機，免受光輻射的特殊塗層覆蓋。