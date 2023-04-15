美軍年度戰略演習　轟炸機掛載核導彈

全球擁核國近日頻繁展開涉及核武的活動，美國正在舉行年度核指揮及控制演習，戰略轟炸機演練掛載戰時配備核彈頭的巡航導彈。繼俄羅斯及北韓本周試射洲際彈道導彈，以及美國預告下周試射洲際彈道導彈後，法國亦計劃本月14日至下月7日期間，向大西洋中部試射一枚型號相信是M51型的潛射彈道導彈。

美國戰略司令部周二（11日）展開代號「全球雷霆」（Global Thunder）的核指揮及控制演習，加強核戰備狀態及確保戰略威懾部隊安全、可靠、準備就緒。今年演習亦有重要盟友人員及夥伴參與，包括另一擁核國英國，英方人員將整合至美方高級領導團隊，提供政策支援及作戰見解。演習屬於年度性質，並非回應任何國家的行動，同時一如往年的情況，戰略轟炸機的飛行次數將增加。

美國國防部周五（14日）發放照片，顯示北達科他州邁諾特空軍基地及路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的十多架B52H戰略轟炸機參與演習，基地人員為它們裝載可以攜帶核彈頭AGM86B空射巡航導彈，但導彈在演習時不會配備核彈頭，基地人員檢查確認。每架B52H戰略轟炸機最多掛載20枚AGM86B空射巡航導彈，這款導彈射程2,500公里，配備一枚爆炸當量為20萬噸的W80-1核彈頭。

美國有87架B52H戰略轟炸機服役，其中46架具備投放核導彈的能力，與目前因事故停飛的20架B2隱形戰略轟炸機，組成美國空基戰略核威懾力量。美國國防部表示，「全球雷霆」訓練空軍人員阻嚇及必要時擊退針對美國的軍事攻擊。部署堪薩斯州麥康奈爾空軍基地的KC46空中加油機，也首次參加這項核演習。