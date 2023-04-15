烏克蘭稱繳獲華製武器零件　中方否認售武

英國傳媒周五（14日）報道，烏克蘭總統澤連斯基辦公室一名負責制裁政策的高級顧問聲稱，烏方最近從戰場檢獲的俄羅斯武器中，發現愈來愈多來自中國的零件。中國外長秦剛同日表示，中方不會向俄烏戰爭衝突任何一方出售武器。

澤連斯基高級顧問弗拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）表示，烏克蘭成功從這些採用中國製零件的俄羅斯武器，識別部分中國製造商及生產商。報道指事件反映俄羅斯以中國製電子零件取代西方製電子零件，又相信烏克蘭把有關情報通報西方盟友。

歐美國家早前警告，中國考慮提供致命性質的軍事援助，協助俄羅斯攻打烏克蘭，但中方多次否認。秦剛周五表示，中國在軍事物品出口方面採取審慎及負責任的態度；美國傳媒指他是至今最高級的中方官員，就武器援俄一事作出坦率的聲明。

報道續指，雖然電子零件並不屬於致命性質援助，但可以應用於有利俄羅斯在戰場表現的用途。歐洲理事會在第10輪對俄制裁中，對關鍵技術及工業產品實施進一步的出口禁制，包括電子零件、有專門用途的車輛、機器及貨車零件、飛機引擎等。