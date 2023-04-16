美國防部評估外洩　稱台灣易遭大陸空襲

美國《華盛頓郵報》報道，根據外洩的美國國防部評估，台灣非常容易遭到中國大陸空襲。專家指出，台灣必須支撐夠久，讓美國能夠派遣足夠武力到戰場。

據評估，台灣不太可能在兩岸衝突中抵擋中國大陸軍方的空中優勢，大陸民船軍用等策略，削弱了美國情報機構發現入侵即將發生的能力。評估指出，台灣官員懷疑防空系統能否準確偵測導彈發射，台灣只有略過半數飛機具有完全執行任務的能力，將這些飛機移至躲避處至少需要一周。

這些提及潛在衝突的機密文件指出，與俄羅斯在烏克蘭的行動相比較，中國大陸空軍將更有機會建立早期制空權。台灣政府相信，這項戰略構成中國大陸的攻擊基礎。

其中一項評估提及，解放軍的現代化、作戰節奏加快，以及在靠近台灣的東部戰區使用民船演習，正在削弱美國情報圈發現異常活動及攻台準備的能力。另一項評估聚焦台灣軍民的備戰，台灣目前對每個目標發射兩枚防空導彈的準則將在解放軍的大量武力下應對乏力。

外洩的文件還顯示，台灣將於2024年擴大空軍招募規模，把義務役4個月軍事訓練延長至1年的廣泛戰備改革一環，但如果不解決幾項問題，不太可能顯著提高其防空效能。

美國參謀長聯席會議發言人對此不予置評。台灣國防部在聲明中表示尊重外界對其軍事準備的意見。