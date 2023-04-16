愛達荷州夫婦涉殺害4人　稱死者被惡靈附身

美國愛達荷州博伊西一名女子涉嫌殺害兩名孩子、前夫和現任丈夫的前妻。案件上周四（13日）繼續審訊，曾經是該女被告好友的女子出庭作證時表示，女被告和其丈夫會將某些人標籤為「被附身的」或是「喪屍」，而被標籤的其中4人分別懷疑都被夫妻倆殺害。

證人吉布（Melanie Gibb）在庭上作供時表示，女被告戴貝爾（Vallow Daybell）和其第5任丈夫聲稱某些人是「光明的」，另一些人則是「黑暗的」，意味着他們被邪靈附身了。而被貼上「黑暗」標籤的人都懷疑被他們所殺害，包括戴貝爾的第4任丈夫和其兩名孩子。吉布又指，自己和戴貝爾是在一次教會活動中結識的，但後來戴貝爾偏離了信仰。吉布指戴貝爾曾指兒子行為難管，稱兒子說「我愛撒旦」後突然爬上雪櫃和櫥櫃。

控方表示，戴貝爾和丈夫以「宗教信仰」之名，殺害任何阻礙他們浪漫關係的人，兩人都被控謀殺、竊盜案等罪，但兩人均否認控罪。戴貝爾的一對子女相信於2019年喪生，他們的屍體於2020年6月才被發現，而其丈夫的前妻和戴貝爾的第4任丈夫則分別於2019年和2020年死亡。