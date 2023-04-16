蘇丹內戰持續　北部有參與軍演埃及士兵被俘

蘇丹上周六（15日）起爆發內戰，快速支援部隊在首都喀土穆等地與正規軍激烈戰鬥，有指北部城市邁洛維（Merowe）多地亦有衝突，原本正在蘇丹進行軍演的部分埃及軍人被俘虜。

英媒記者在喀土穆市面見到裝甲車和大炮，聽到快速支援部隊和正規軍總部附近有重型武器開火的聲音。市內多處冒出黑煙，大批民眾倉皇逃難和找掩護物，有網傳畫面可見喀土穆機場有一架民用客機起火，沙特阿拉伯航空指旗下一架空中巴士客機起火，該公司與埃及航空已暫停來往喀土穆，蘇丹鄰國乍得關閉兩國邊境。

一名醫生表示，喀土穆沒有電力供應，環境炎熱，不能開窗，外面噪音震耳欲聾。另有目擊者指，市內槍戰持續，民眾都留在室內，充滿恐慌，大家都沒有預計到會爆發衝突，很多人在逃難時被捉走，大橋、公路和學校都關閉。一名居民稱，一架軍機飛越寓所上空時，機上人士向鄰舍屋頂發射實彈。

快速支援部隊公布畫面可見，有埃及軍人在邁洛維被俘虜，他們身穿軍裝蹲在地上，有指快速支援部隊還繳獲數架埃及軍機。快速支援部隊表示，被俘埃及士兵很安全，將與埃及軍方協調如何讓這些士兵返國。