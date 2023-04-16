美密件指台難抵陸空中優勢　台國防部斥內容非事實

美國傳媒上周六（15日）披露美國國防部外洩評估報告，指出一旦台海爆發衝突，台軍難以阻止中國大陸解放軍發揮空中優勢。台灣國防部周日（16日）指尊重外界對台灣國防施政所提意見，惟外媒引述不明文件，內容顯非事實。

台灣國防部表示，台軍建軍備戰均依敵情威脅、作戰需求及聯合戰力規劃慎密推動，並依「處處皆戰場，時時做訓練」原則，建構可恃戰力，確保國家安全。對解放軍各種擾台行動，台軍均納入演訓想定，適切調修作戰計劃、積極戰備整備，各級作戰中心透過聯戰與軍種指管系統整合，複式配置與相互備援，可建立共同圖像，遂行指管任務，且通資傳輸系統均建置保密機制，以維整體安全。

針對對手可能的空中進犯行動，台軍統合情監偵單位及防空部隊，嚴密掌握解放軍空軍與火箭軍動態，可即時應處空中威脅，將持續強化戰備演訓，提升防衞戰力。台軍調查義務役役期主要目的是打造以志願役軍人為主的「主戰部隊」，結合以義務役為主的常備化「守備部隊」，以及「民防系統」與「後備系統」四大領域，建構完整強韌的全民國防體系，提升整體國防力量，並非單純針對防空戰力。