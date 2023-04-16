美國密件披露烏克蘭戰況　揭俄軍特種部隊損失慘重

《華盛頓郵報》上周五（14日）引述美國國防部外洩機密文件指，俄羅斯特種部隊在烏克蘭損失慘重。美國官員認為，俄軍指揮官過度依賴特種部隊，把他們當作前線步兵使用，因此如烏軍一樣承受巨大傷亡。特種部隊需至少4年專門訓練，估計俄羅斯需時10年才可重建特種部隊。

文件披露，去年夏末參與烏克蘭作戰行動的俄軍5個特別用途旅，除了一個外其餘遭受重大損失。文件附有兩張戰爭爆發前後對比的衞星圖片，顯示第22獨立特別用途旅於俄羅斯南部駐地狀況，前年11月時停車場熙來攘往，但一年後停車場的虎式裝甲車數量不及部署前一半，第22獨立特別用途旅及另外兩個特別用途旅減員率或高達90%至95%。文件沒有估計俄軍特種部隊的死傷人數，但引用截獲情報指第346獨立特別用途旅幾乎全軍覆沒，部署作戰的900人中僅125人仍然服役。

美國情報分析人員追蹤了除俄軍第25獨立特別用途團外，所有從烏克蘭返回俄羅斯南部的特種部隊，發現它們均有嚴重的人員及裝備損失，足以解釋為何沒有他們返回駐地的明確情報迹象。俄軍特種部隊接受最先進訓練，一般情況下執行隱秘及高風險任務。不過，渴望勢如破竹及懷疑常規士兵戰鬥能力的俄軍高級指揮官，在開戰之初偏離常規下令特種部隊直接投入戰鬥。俄軍特種部隊的驚人傷亡，削弱秘密戰術支援常規作戰的能力，更影響俄軍在世界其他地區的行動效率。