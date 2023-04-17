蘇丹衝突雙方允暫時停火闢人道走廊　增至最少59死

蘇丹自上周六（15日）起爆發的內亂仍未平息，正規軍周日（16日）空襲敵對的快速支援部隊的基地後，據報在衝突中佔上風，迄今至少有59名平民在衝突中喪生，包括3名聯合國工作人員，另有約600人受傷。

聯合國駐蘇丹特派團表示，正規軍和快速支援部隊的領袖，同意聯合國提議，於當地時間周日下午4時至晚上7時（香港時間周日晚10時至周一凌晨1時）停火3小時，開放人道主義安全通道，用於疏散傷者等目的。不過，有目擊者表示，初時炮火似乎平息，但不久後又出現猛烈炮擊，首都喀土穆仍傳出槍聲和冒出濃煙。

周日較早之前，有目擊者表示，正規軍從喀土穆空襲快速支援部隊位於尼羅河對岸恩圖曼等地的軍營和基地，摧毀了大部分設施；正規軍還從快速支援部隊手中奪回喀土穆總統府大部分的控制權。快速支援部隊成員仍留在被軍隊圍困的喀土穆國際機場內，但軍隊沒有發動襲擊，以免造成重大損失。正規軍在周日發聲明，聲言「勝利的時刻臨近」。不過，有民表示，數以千計擁有重型裝備的全副武裝的快速支援部隊成員仍藏身在喀土穆和其他城市，不受控制，居民們擔心斷水斷糧和缺乏藥物。