3年前錯誤擊落烏克蘭客機　10名伊朗軍人判囚

伊朗革命衞隊2020年1月8日在德黑蘭發射防空導彈，誤把一架烏克蘭國際航空公司客機擊落，造成全機176人死亡，死者大部分是伊朗人和加拿大人。伊朗司法部周日（16日）公布，將10名涉事軍人判處監禁，其中一名指揮官判監10年，其餘9人則監禁1年至3年不等。

事發當日，涉事的烏克蘭國際航空公司PS752航班在德黑蘭起飛不久之後墜毀，伊朗起初聲稱是引擎故障釀禍，在3日後軍方始承認人為出錯擊落客機，但強調客機飛近敏感軍事設施，加上軍隊在美伊關係緊張之際高度戒備，才錯手釀成悲劇。

事發之前幾小時，伊朗曾經向美軍駐伊拉克的基地發射導彈，以報復美國在數天之前擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼。伊朗軍方聲明指，當時預期美方會報復伊朗轟炸美軍基地，因此軍方處於最高級別戒備狀態，準備回應威脅，結果錯誤把飛近該設施的客機列為敵意目標。軍方就事件道歉，宣布將升級系統防止日後再犯下同類錯誤；至於需要為事件負責的人，將移交軍方司法部門處理及檢控。伊朗司法機構曾在2021年11月表示，在德黑蘭對10名與這宗客機墜毀事件有關的軍人展開審判。