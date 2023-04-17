轉載機密文件社交平台　由退役海軍士官管理

《華爾街日報》周日（16日）報道，一個由退役美國海軍士官管理的社交平台帳戶，在轉載疑似美國國防部外洩機密文件過程中，發揮關鍵作用。不過，沒有證據顯示，社交平台管理人利用服役期間的安全許可，竊取任何機密。

報道指，名為「頓巴斯女孩」（Donbass Devushka）的社交平台網絡，廣泛見於Telegram、Twitter及Podcast等，它以親俄羅斯立場而受到注意。網絡由15人負責管理，其中一人是37歲女子比爾斯（Sarah Bils）。她曾在華盛頓州惠德貝島海軍航空站電子戰單位服役，去年11月以健康理由退役。頓巴斯女孩的Telegram頻道於本月5日公布4張疑似外洩機密文件的圖片，其後由多個俄羅斯社交帳戶轉載。比爾斯透露，相關檔案由另一名管理人發布。

比爾斯指出，無法確認該批可能由空中國民警衞軍士兵特謝拉竊取的圖片真偽，她其後刪取有關檔案。圖片本來是特謝拉在網上論壇一個伺服器，開放與小部分戰爭及電腦遊戲愛好者分享，轉載至一個更大伺服器仍不為公眾察覺，直至有人在頓巴斯女孩公布後才引起注意。美國海軍拒絕評論報道，國防部長奧斯汀已下令審查情報獲取、問責及控制程序，防止同類事件再次發生。