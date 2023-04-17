涉售華諜澳洲情報　悉尼商人保釋遭拒

澳洲悉尼一名商人涉嫌向中國間諜出售美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）協議、鋰礦開採和鐵礦石情報，他上周五（14日）遭澳洲聯邦警察逮捕，涉及一項外國干涉罪。法院周一（17日）駁回他的保釋申請，被告律師揚言就重大經濟損失反告澳洲聯邦。

被告切爾格（Alexander Csergo）擁有一間位於上海的諮詢公司，並在中國工作約20年。他周一以視像出席在唐寧中心地方法院舉行的保釋聆訊，辯護律師辯稱切爾格在上海的咖啡店與使用洋名Ken和Evelyn的人見面，是很常見的商業交流，行為並不險惡。律師又指切爾格沒有逃跑風險，也未對澳洲構成危險，法庭應批准保釋。

地方法官巴爾科（Michael Barko）反駁，會面的上海咖啡店總是由對方選擇，且咖啡店往往清空。切爾格取得用信封裝好的現金報酬後往往直接使用、並未存款，情況十分可疑。巴爾科又指，中國政府將對此案高度關注，切爾格的個人安全必須得到保護，因為會有人對切爾格未提供對中國不利的證據非常感興趣。巴爾科又推斷，澳洲情報部門已關注切爾格一段時間。

切爾格在悉尼東郊長大，2002年前往中國參與技術營銷公司工作，曾為中國汽車公司和美國大型數據供應商工作。中國因新冠疫情封城期間，切爾格讓自己的諮詢公司直接聯繫中國的電訊公司，取得3.9億條有關中國人購買行為的分析數據，帶動電動車業務。至中國結束封城，切爾格返回澳洲。