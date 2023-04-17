解放軍航母山東號　距關島約740公里

中國解放軍海軍航空母艦山東號本月8日至10日在台灣東部外海，參與環台島戰備警巡及「聯合利劍」演習。日本防衞省周一（17日）通報，山東號已經駛至日本最南端的沖之鳥礁東南偏南海域，同時距離美國戰略重地關島約740公里。

日本防衞省統合幕僚監部表示，解放軍山東號航空母艦編隊上周一（10日）至上周四（13日）在日本沖繩縣宮古島西南方、南方、東南方的海域活動，最近時與宮古島只有220公里。上述編隊上周五（14日） 駛至沖之鳥礁西南方520公里海域，截至周日（16日）的最新位置是沖之鳥礁東南偏南710公里海域，即是關島以西的海域。值得留意的是，解放軍另一航空母艦遼寧號去年12月駛出第一島鏈巡航期間，亦出現在沖之鳥礁與關島之間的海域，距離關島約648公里。

山東號艦載殲15戰機上周一至周日期間升降140次，艦載直升機升降70次；若由本月7日開始統計，山東號艦載機隊累計升降330次。此外， 解放軍055型驅逐艦延安號、052D型驅逐艦焦作號、054A型護衞艦柳州號及許昌號、901型綜合補給艦查干湖號、903A型綜合補給艦駱馬湖號先後加入成為山東號航空母艦編隊。