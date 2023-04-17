完成戒備兩岸局勢　美航母入南海練兵

美國海軍神盾驅逐艦米利厄斯號周日（16日）由南向北穿越台灣海峽之際，此前在台灣東部外海戒備的尼米茲號航空母艦打擊群，同日再次駛入南海訓練。

美國國防部周日在新聞稿表示，尼米茲號航空母艦打擊群由核心艦艇航空母艦尼米茲號，以及神盾巡洋艦邦克山號、神盾驅逐艦德凱特號與邁耶號組成，是該打擊群去年12月從西岸出發展開今次部署行動以來，第3次在南海活動，今次將在該海域展開水面、空中、水下部隊訓練，以及定翼機與旋翼機飛行作業。

第11航空母艦打擊群指揮官、海軍少將斯威尼（Christopher Sweeney）說：「尼米茲號航空母艦打擊群履行對區內盟友及夥伴的承諾，我們哪裏都不會去。我們在區內的展現加強海上運輸線的開放、以規則為基礎的國際秩序，我們對區內盟友及夥伴的承諾仍然是堅如磐石，我們亦推動自由及開放的印太地區。」

尼米茲號此前在台灣東部外海巡航，主要應對解放軍本月8日至10日針對台灣的環島戰備警巡及演習，包括在同一海域活動的中國海軍山東號航空母艦編隊。根據中國網民整合的航行動向，這兩艘航空母艦上周四（13日）均離開上述海域，尼米茲號駛向西南方的巴士海峽進入南海，山東號向東航行深入太平洋。