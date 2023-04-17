美軍核演習懾外敵　單日出動12轟炸機

美國戰略司令部繼續舉行代號「全球雷霆」的核指揮及控制演習，根據周日（16日）的飛行動態追蹤資料，當天至少12架美國空軍B52H戰略轟炸機執行飛行任務，同時還有空中加油機、指揮與通訊中繼飛機、空中指揮中心飛機出動支援。

「全球雷霆」上周二（11日）開始舉行，除了演習主力機種B52H戰略轟炸機外，周日出動的軍機還有16架KC135空中加油機、4架E6B指揮與通訊中繼飛機、一架E4B空中指揮中心飛機參與演習，分別從華盛頓州費爾柴爾德空軍基地、北達科他州邁諾特空軍基地、路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地、堪薩斯州麥康奈爾空軍基地、內布拉斯加州奧法特空軍基地、加州特拉維斯空軍基地、馬里蘭州安德魯斯聯合基地及帕圖克森特河海軍航空站起飛。發布上述軍機飛行動態的網民稱，今年演習規模相當大。

B52H戰略轟炸機在演習期間，在基地演練掛載核戰時配備核彈頭的AGM86B空射巡航導彈。E6B指揮與通訊中繼飛機可以在核戰時把國家最高指揮當局的指令，傳達給配備核潛射彈道導彈的戰略核潛艇，亦可以遠程控制陸基洲際彈道導彈；E4B空中指揮中心飛機又稱為「末日客機」，在核戰時作為國家最高指揮當局的指揮中心。