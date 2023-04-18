英國抗衡中國　或在印太永久部署一艘護衞艦

《泰晤士報》周一（17日）報道，英國政府正討論在印太地區永久部署至少一艘31型護衞艦的計劃，目的是抗衡中國，此舉將扭轉半世紀以來英國在蘇彝士運河以東的軍力萎縮局面。

有英國國防部消息人士透露，烏克蘭戰爭令俄羅斯成為一個掏空國家只是時間問題，亞洲是未來焦點，英國需加強在太平洋的存存，以阻止中國做出荒謬事情，比如入侵台灣。英國皇家海軍將於2028年前接收5艘31型護衞艦，並在兩年後服役，5艦分別名為冒險號、牛頭犬號、坎貝爾敦號、可畏號及積極號。艦上配備海上攔截者（Sea Ceptor）防空導彈、海毒液（Sea Venom）反艦導彈及鯆魚（Sting Ray）魚雷。配合目前常駐印太的巡邏艦添馬號及斯佩號，31型護衞艦永久部署印太，將顯著增強英國在區內的火力。

英國國防參謀長拉達金是其中一名主張加強印太軍力部署的人士，惟陸軍高級將領對陸軍現狀感到擔憂，他們正在游說推翻削減陸軍部隊及坦克數量的計劃，即使可能會以犧牲海軍支出為代價。國防部發言人表示，將制定國防願景及作出優先安排，以確保英國仍然維持隨時威懾對手的能力。