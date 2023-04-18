美媒：台將首次採購400枚陸基魚叉反艦導彈

台海局勢持續緊張，美國傳媒周一（17日）引述知情人士指，台灣將首次向美國採購最多400枚用於海岸防禦的陸基魚叉反艦導彈，應對中國大陸解放軍的威脅。

台灣此前已採購艦載魚叉反艦導彈，美國國防部曾於本月7日宣布與美國波音公司簽訂總值17億美元（約133億港元）的陸基魚叉反艦導彈採購合同，但沒有公布台灣是採購方。美台商會會長韓儒伯透露，今次的陸基魚叉導彈合同是由美國海軍航空系統司令部代表台灣與波音簽訂，另有3名知情者亦確定合同是為台灣準備。

五角大樓發言人邁納斯（Martin Meiners）拒絕透露台灣是否該批陸基魚叉導彈的接收方，但指美國將繼續與業界合作及時向台灣提供防衞裝備，美國向台灣提供國防物品，包括通過對外軍售和直接商業銷售維持現有能力，對台灣的安全至關重要。美媒指，美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾等人已把陸基魚叉導彈合同，列入他們認為需要加速處理的190億美元（約1,482億港元）美國對台軍售積壓一部分。除了陸基魚叉導彈，清單還包括F16戰機、MK-48魚雷、M109自走炮和刺針便攜式防空導彈。

美國智庫戰略與國際研究中心去年舉辦一系列關於大陸可能攻台的兵棋推演中，陸基魚叉導彈佔據突出地位。負責兵棋推演的分析師坎西安（Mark Cancian）指出，由於陸基魚叉導彈機動性和射程覆蓋整個台灣海峽的能力，這些導彈對付大陸入侵部隊非常有效，還減少在台灣駐紮美軍的需要，但是400枚是遠遠不夠，台灣需要更多。