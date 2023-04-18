跟隨波蘭和匈牙利　斯洛伐克禁烏克蘭糧食進口

繼波蘭和匈牙利後，斯洛伐克周一（17日）以保護本國市場為由，宣布暫時禁止進口烏克蘭糧食，但將繼續允許烏克蘭糧食過境。歐盟原定周三（19日）投票延長豁免烏克蘭產品關稅至明年6月，歐盟外交官批評東歐國家舉措嚴重損害歐盟與烏克蘭團結。

斯洛伐克農業部長武爾昌（Samuel Vlcan）周一在記者會解釋，波蘭採取非常嚴格禁令禁止烏克蘭穀物進口，令斯洛伐克不得不作出反應，以保護自給自足的糧食市場，並保障消費者健康。武爾昌未列出完整禁止糧食清單。消息指內閣會議提案包括小麥、葡萄酒、水果和蔬菜等。斯洛伐克上周在一批烏克蘭穀物驗出超標殺蟲劑，禁止該批穀物銷售。

波蘭、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和荷蘭上月底在歐盟貿易政策委員會會議上，反對繼續對烏克蘭產品免稅。歐盟外交官強調，少數國家不能阻止歐盟繼續決定與烏克蘭免稅貿易，波蘭外交官稱正等待歐盟委員會提出新建議，但歐盟委員會當下未有新提案。匈牙利官員警告，若歐盟不採取足夠行動保護當地農民，匈牙利可能會延長烏克蘭糧食進口禁令至6月30日之後。