蘇丹快速支援部隊槍擊美使團車隊　布林肯斥不負責任

美國國務卿布林肯周二（18日）指出，美國駐蘇丹外交使團車隊受到與準軍事組織快速支援部隊有關係的武裝分子開槍射擊。布林肯證實車隊所有人安全，斥責事件鹵莽和不負責任，已致電蘇丹衝突雙方領袖發出直接警告。

身在日本的布林肯於七國集團外長會議後指，當時美國外交車隊懸掛美國國旗。他已致電快速支援部隊領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）和蘇丹陸軍總司令布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan），闡明任何對美國外交官造成危險的行為都不可接受。布林肯續指，美國對蘇丹整個安全環境深感擔憂，敦促雙方領袖停火，並稱他們有責任確保平民、外交人員和人道主義工作者的安全和福祉。達加洛證實他與布林肯通話討論迫切問題，並計劃再次通話。

蘇丹首都喀土穆大學孔子學院院長和教師一度遭蘇丹軍人持槍劫持，目前已獲營救。中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會指，中國駐蘇丹使館第一時間應急處置，並與蘇丹相關方面密切溝通協調，目前兩人已脫險並轉移至相關安全區域。中國外交部和駐蘇丹使館將繼續跟蹤當地形勢發展，全力維護當地中國公民和機構安全。