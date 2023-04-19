【東方日報世界視線】德外長來華訓示　越俎代庖兼失儀

德國外交部長貝爾伯克結束訪華行程之後，成為歐洲輿論一個政治爭議及娛樂性的話題。

首先是德國國內議論紛紛，這源於貝氏在德國政壇本來就是個非常具爭議的人物。大多數德國人很注重禮節，她到中國下機時的恤衫西褲形象就傷害了不少國民，那根本不是德國或世界任何一國外交一把手的裝扮，人們批評的角度是她在中國這樣一個極重視國際禮節的國家，是非常出醜及對中國官方極不尊重。

對於貝爾伯克的政治表態，德國綠黨以及親美的政黨、傳媒就認為她已力盡所能道出其一貫立場，希望和中國的經濟關係發展不是脫鈎，但是要減低風險，當然還提出要中國勿向俄羅斯供應武器。而就兩岸問題，她警告中國政府不要用武力改變現狀，之後還提到空泛的中國人權問題。這一切像是替北約向中國劃下紅線。

不過，德國本土及法國輿論對貝爾伯克批評最明顯的是，她面對記者發表言論口口聲聲說自己是代表歐盟的共同價值觀及立場，這點明顯是身份不當及越俎代庖。她作為德國外長，怎可以把自己一向在德國綠黨的立場視為歐盟立場，像在代表歐盟向中國訓示？法國總統馬克龍先前訪問中國道出歐盟邁向自主的心聲，也是不少歐盟成員國及其人民的願望，但馬克龍也不會僭越說這是代表歐盟說話。故此，歐盟內部特別是德國較審慎的政治專家學者，覺得貝氏的態度實在傲慢囂張。其實，如果她真正有好的外交素養，她應該是和中國外交部長秦剛私下會談時，可以表現強硬，但和秦剛共同面對傳媒就應該表達雙方共識，以避免實際上二人在政治立場上針鋒相對的尷尬場面。

德國社會民主黨的高層就表示對貝爾伯克的訪華相當失望，因為她明顯未能為德中關係尋求到多些共識和突破。這當然是想帶出先前德國總理紹爾茨訪問中國能建立很多共識，開拓更多中德之間合作及經貿協定大有收穫，那才是真正的成功訪問。

更有趣的是，一些德國及歐洲傳媒點出，不知中國及德國（社民黨掌舵的）政府有沒有刻意安排，使貝爾伯克和巴西總統盧拉訪華時間重疊，結果無疑盧拉搶盡風頭，而貝爾伯克只是坐政治冷板櫈而不自知！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻