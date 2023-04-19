若烏克蘭平民受大規模襲擊　韓或願提供軍援

南韓總統尹錫悅下周將國事訪問美國，英媒周三（19日）刊出他的專訪，他表明一旦烏克蘭的平民受大規模襲擊，南韓可能擴大對烏援助到人道主義和經濟支援之外，這是他首次暗示願意軍援烏克蘭。

尹錫悅表示，南韓政府研究了如何協助烏克蘭防衞與重建，如果發生國際社會不能容忍的情況，例如針對平民的大規模攻擊、大屠殺或嚴重違反戰爭罪行的行為，韓方很難堅持只向烏提供人道或財政援助。他相信對捍衞和恢復一個被非法入侵的國家之支持不會受到限制，但考慮到南韓與參戰各方的關係及戰場事態發展，韓方將採取最適當的措施。

對於北韓問題，尹錫悅訪美期間將尋求努力改善應對北韓威脅的切實成果，南韓方面將加強監視、偵察和情報分析能力，並開發超高性能、大功率武器抗朝。他亦提及一旦兩韓爆發核戰，整個東北亞都會化為灰燼，必須制止。至於美韓會否設想一個涉及日本的亞洲版北約核計劃小組，尹錫悅稱專注於加強信息共享、聯合應急和執行計劃的雙邊措施，認同在應對核攻擊方面，需準備比北約更強力的措施，若日本加入沒有大問題，惟美韓已取得很大進展，先由美韓創建系統會更有效率。他對與北韓和談持開放態度，但反對跟北韓領袖金正恩舉行任何「驚喜」峰會，這對建立信任沒有多大作用，而人道援助可為對話打開大門，再以此為基礎轉向更敏感的話題，包括經濟和軍事。

近日台海局勢升溫，尹錫悅指出出現緊張局勢是因為試圖以武力改變現狀，南韓和國際社會絕對反對這種改變，台灣問題不僅是中國大陸和台灣之間的問題，而是與北韓問題一樣，是一個全球性問題。