泰警連破綁架案　兩中國籍肉參獲救

泰國媒體周三（19日）報道，當地警方近日分別破獲兩宗中國公民被綁架案，行動中全部2名肉參獲救，目前正緝拿綁匪歸案及進一步調查案件。

30歲中國籍男子黃鼎軒（Huang Ding Xuan，音譯）周日（16日）疑因欠債未還，在曼谷島本（Tao Poon）被人綁架及勒索180萬泰銖（約41萬港元）贖金，其妻報警求助。警方周二（18日）鎖定黃鼎軒位置及11名綁匪身份，並在沙吞區（Sathorn）一間酒店救出黃鼎軒，逮捕2名泰籍及中國籍綁匪魏文濤（Wei Wen Tao，音譯）。

另外，33歲中國籍男子王南峰（Wang Nanfeng，音譯）於上周六（15日）在曼谷巴吞旺區一幢公寓被綁架，綁匪向王南峰的友人索要393萬泰銖（約89.6萬港元）贖金。警方指，其中一名24歲女綁匪曾參加知名選美比賽，是案中受害者的女友。她同時有一名泰籍男友，二人聯同另外4人策劃綁架王南峰。綁匪供稱，王南峰從事不法生意及是中國通緝犯，所以相信他的友人不敢報警。6名綁匪在周一（17日）落網，面臨串謀綁架、攻擊、敲詐勒索、非法禁錮等罪名起訴。