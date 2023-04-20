柯文哲稱曾會白宮官員　談台灣防務兩岸議題

台灣民眾黨主席柯文哲繼續在美國訪問，周三（19日）再度拜訪美國在台協會（AIT）位於華盛頓的總部。柯文哲事後接受媒體訪問時隨口表示，會上有白宮國家安全委員會官員出席，雙方就台灣防務、兩岸等議題交換意見。

被問與會美方官員的層級時，柯文哲先是隨口透露有白宮國安會官員，之後在幕僚提醒下改稱「只是跟美國高層談一談」，又指雙方都同意保密。他又稱，會談內容主要圍繞防務、兩岸關係，雙方也就軍購至義務役役期等議題交流，會談「很有訊息量」。他表示，不論對陸或對美關係，台灣都應秉持無意外原則，保持溝通，不要單方面改變現狀。他又建議大陸不要再堅持九二共識，因為「九二共識在台灣已經被污名化，很難推動」。

柯文哲於上周四（13日）前往AIT總部，與主席羅森伯格會面。會上談及兩岸現況、軍事等議題，柯文哲呼籲美方協助台灣加入區域經濟組織，台灣產業發展才能更均衡、體質更強韌。他也表達了對大陸的態度，指兩岸關係絕對不是台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸；在陸美對抗下，台灣要思考如何調整經濟結構。