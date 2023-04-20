麥卡錫倡削減支出　債務上限調高1.5萬億美元

美國共和、民主兩黨在債務上限和取消違約上，尚未達成共識。國會眾議院議長麥卡錫周三（19日）提議，將現行債務上限提高1.5萬億美元（約11.77萬億港元），同時限制聯邦支出，引發激烈辯論。總統拜登嚴詞抨擊麥卡錫的策略危險，堅持呼籲取消違約。目前美國政府已達借貸上限，料今夏到臨界點，若國會最後無法達成共識，美國將因債務違約面臨大災難。

美國的債務上限目前為31.4萬億美元（約246.5萬億港元），麥卡錫在提案中將國內和軍事開支總額削減至去年的水平、將未來支出增長限制在1%、廢除拜登去年簽署成法的綠色能源激勵措施及4,000億美元（3.14萬億港元）學生貸款減免計劃，預計以上措施將讓美國政府未來10年節省4.5萬億美元（約35.32億港元）。

拜登重申立場，指國會應無條件提高債務上限，「取消違約，讓我們就如何發展經濟、降低成本和減少赤字進行真正認真、詳細的對話」。他又指麥卡錫的策略「非常危險」，開支削減根本無助減少赤字，反而對美國人的傷害更大，麥卡錫的提議將損害美國的全部信仰和信用。