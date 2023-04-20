日或爆新一波較大規模新冠疫情　夏季恐擴大

日本傳媒周四（20日）報道，日本專家認為，當地今後仍可能發生第9波新冠疫情，規模或比第8波更大，因為國內曾染疫的人佔比較低，加上防疫措施放寬等因素。專家強調，需繼續實施針對死亡風險高的長者和基礎病患者的防疫措施，如追加接種疫苗、護理和醫療場所防疫等。

向日本厚生勞動省就新冠病毒對策建言的專家組織主席脇田隆字等人周三（19日）舉行會議，提出上述見解，認為日本的老齡化率較高，死亡人數可能比其他國家趨多，警告流行的中心可能轉至老齡化嚴重的地方，從而推高死亡人數。厚生勞動相加藤勝信指出，新增感染人數正緩慢增加，考慮到過去兩年的經驗、以及新冠變種Omicron XBB.1.5的比率增加等，疫情可能在夏季擴大。

統計顯示，截至周二（18日）的一周內報告的國內新增染疫人數是前一周的1.06倍，在33個都道府縣均有增加，增幅最大的是沖繩。國立感染症研究所分析結果顯示，反映死亡人數多大程度超出往年水平的「超額死亡」數字，單在今年1月已達最多16,697人。