耶倫：美尋求與華有建設性及公平經濟關係　着重美國國家安全

美國財政部長耶倫周四（20日）在華盛頓發表講話中，闡述美國政府在美中經濟關係的主要目標。她表示美國尋求與中國建立「有建設性和公平」的經濟關係，但將保護美國的國安全利益，並反對中國打壓外國競爭對手的行動。

耶倫在約翰斯霍普金斯大學的講話中稱，美中關係顯然處於緊張時刻，而她打算在適當的時候訪華，以幫助「負責任地」處理兩國關係。耶倫稱，美國作為世界上最大和最具活力的經濟體，在從財富到技術創新等領域處於領先地位，而崛起中的中國只要遵守全球規則，對美國和全球都有好處。美國尋求與中國建立健康的經濟關係，促進兩國創新及經濟增長。

耶倫表示，拜登政府在中國的經濟優先事項包括確保美國國家安全利益、促進「健康」的競爭，以及在可能的情況下就氣候變化、債務減免和宏觀經濟穩定等全球問題進行合作。她強調，在對華關係上，美國的國家安全至關重要，當中包括保護某些技術，免被中國軍事和安全機構取得；而為達到此目的，必要時美方可以採取出口管制，包括將那些為中國軍方提供支援者列入實體清單；財政部也會仔細審查在美國的外國投資是否存在國家安全風險，並正考慮一項計劃，限制美方對外投資具有重大國家安全影響的特定敏感技術。

耶倫又稱，美國擔憂中國加強支援國有企業和私營企業以打壓外國競爭對手，以及中國通過盜竊知識產權和其他非法手段來取得技術的行為。她說美中可以從經濟領域的良性競爭中獲益，但健康的經濟競爭只有在公平情況下進行才能持續。

談到俄烏戰事及台海局勢，耶倫說，中國對俄羅斯的支持及兩國「無限制」的夥伴關係，顯示中方並非認真想戰事結束。美國不會在國家安全利益和民主價值觀上妥協，並會確保盟友及夥伴的安全利益，以及保護人權，美國會向北京清楚表達對中方行為的擔憂。