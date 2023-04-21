蘇丹內亂未止兩軍頭拒談判　聯合國籲停火3天

蘇丹內亂未止，世界衞生組織周四（20日）表示，正規軍和快速支援部隊兩股勢力的衝突，目前已成至少330人死亡，近3200人受傷；聯合國難民署和世界糧食計劃署則表示，蘇丹至今有約1萬至2萬人為逃避戰火，湧到鄰國乍得。

蘇丹陸軍總司令布爾漢和快速支援部隊領袖達加洛，周四接受半島電視台訪問時，同聲拒絕與對方談判。達加洛指摘布爾漢是戰爭的始作俑者、是謀殺蘇丹人民的罪魁禍首，因此不會與他談判，又指摘布爾漢不肯實施人道主義停火；布蘭漢就反指，「目前沒有能夠坐下來談判的黨派」，指摘快速支援部隊揚言要消滅蘇丹軍隊，在盜走蘇丹人的家園，認為除了軍事解決已別無選擇，他又指摘快速支援部隊的成員在多個地區封鎖道路，阻止民眾自由流動，在這種情況下無法真正停火。

目前一些國家已開始為撤僑做準備，繼日本之後，美國國防部表示，正調派「額外能力」到區內，以便在有需要時，確保和協助駐蘇丹的美國大使館人員離開，但未有透露詳情。有傳媒引述美國官員透露，五角大樓正在向吉布提的一個海軍基地調遣更多的部隊和裝備準備此項行動。荷蘭亦已經派出兩架軍用運輸機到約旦城市亞喀巴，為撤走在蘇丹的僑民做準備。

聯合國秘書長古特雷斯就蘇丹局勢，周四與非洲聯盟、阿拉伯聯盟、東非政府間發展組織、歐盟及多國代表舉行視像會議。他在會後發表聲明，呼籲蘇丹衝突各方停火至少3天，以慶祝開齋節的同時，讓被困在衝突地區的平民能夠離開，並尋求醫療、食物和其他必需品，希望以停火3天作為實現永久停火的第一步。