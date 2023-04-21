【東方日報世界視線】歐盟理想與憂慮　俄烏和平怎叫價

俄烏戰爭愈來愈成為歐盟成員國的憂慮。不但大量難民湧入造成財政及社會負擔、失業、通脹及能源昂貴導致生活質素下降等，使歐盟成員國內的民眾非常擔心，也正因這些生活壓力使社會政治更兩極化，如今電視及報章的爭論就正呈現民眾失去耐性，一端要求加快及增加供應重型尖端武器使烏克蘭盡快戰勝，另一端要求立即停止供應武器給烏克蘭以達致盡快停火。

在這些歐盟成員國被撕裂的社會中，對美國政府的態度也明顯非常對立，親美恐俄的政界擔心美政府會撒手不管，則俄羅斯戰勝及會進一步威脅與俄接境的東歐、波羅的海三小國及格魯吉亞。

反美的政治社會力量就擔心與美政府合作繼續拱火俄烏戰爭，只會使歐盟更被美政府在政治決策、經濟及軍事上控制，歐盟自主只會倒退。

這些顧慮是首先基於俄羅斯似乎在如今戰況下佔戰場上的主動權，俄羅斯的軍民還表現對戰爭鬥志堅強。相反烏克蘭方面，也正如美參謀長聯席會議主席米利早前表示，烏戰勝及收回原有領土的機會很微。結果停戰的主導權根本在美政府手中，但令歐盟最難承受的是，美政府只考慮自己切身利益才拱火戰爭，一旦美政府無利可圖而突然停止援烏，歐盟更會措手不及，被迫收拾殘局。

因此，如今歐盟政界在努力要和美政府達成的共識是俄烏戰爭要怎樣完結。烏克蘭領土在戰後變成怎樣都不重要，重要的是歐盟要保證俄羅斯遵守和平，無論是被適當圍堵或作出有國際監管保證的承諾，俄對歐不再發動戰爭。

至於烏克蘭在戰後的政治地位，即使歐盟鷹派也不主張它加入北約，因為政治理念上北約是一個「防衞性的軍事聯盟」，加入北約是要達到可使「北約更安全穩固」而不是增加風險。不過，歐盟鷹派政要卻有共識要烏克蘭成為一隻軍事上的刺蝟，有足夠軍事力量使俄羅斯不敢來犯。

最後，歐盟鷹派政界及軍政專家均表示，停火及開展和談，要看烏克蘭能否再成功發動反攻，其成功或失敗的程度會決定俄烏結束戰爭的條件。戰爭和談及戰後維和就要靠聯合國旗幟下的中國、印度和巴西等國扮演重要保證及中介角色。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻