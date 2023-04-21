逾18公斤大肥貓令網民起哄　退休婦爭取領養成功

美國維珍尼亞州里士滿一間動物收容所周三（19日）發布一則領養廣告，當中一隻重達18.3公斤、矮胖且可愛的雄性貓咪引起大批網民起哄，爭相表示希望能收養牠，最終由退休婦人福德（Kay Ford）成功領養。

該則領養廣告上註明，貓咪帕特切斯（Patches）飲食非常特殊，正在進行鍛煉計劃且非常可愛，已做好絕育、檢查及被植入寵物晶片，稱領養者會「驚嘆於他光榮貪吃的身體」，貼文還附上牠的照片。福德說自己在看到帕特切斯的瞬間便被牠「征服」，隨機聯繫收容所表達領養意願。

福德抵達收容所後與帕特切斯相處得很好，表示因她已退休且本身育有一隻貓咪，故完全有動力和能力可照顧好帕特切斯，並協助牠恢復健康的體態。經收容所確認後，她成功領養了帕特切斯，她稱養寵物需要講究眼緣，而她在看到帕特切斯時已確信牠是自己的貓。

帕特切斯於本月4日被前主人送往收容所，暫未透露牠體重增加的原因。收容所獸醫穆斯蒂洛（Melissa Mustillo）表示，帕特切斯的品種正常體重為3.6至4.5公斤，以牠目前的情況來看，大概需時半年至1年才能減肥成功。