美智庫：中國第5座南極考察站建設施工重啟　有重大進展

報告刊出在2021年（上圖）和今年（下圖）拍攝的考察站衞星照片作對比。今年的照片顯示，考察站多處地方有建設工程進行。

美媒周四（20日）報道，華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周二（18日）一份報告指出，最新的衞星圖像顯示，中國在南極第5個科學考察站「羅斯海新站」的建設工程，休止數年之後近期有「重大進展」。該考察站選址面向太平洋，被指可以用作「收集澳洲和新西蘭的情報」。

報告稱，羅斯海新站自2018年起開始施工，但此後幾年間建設工作一度中斷，不過根據今年1月拍攝到的衞星圖像，佔地約5000平方米的站址上出現了多處新的支持設施、臨時性建築、主建築地基以及一片直升機停機坪。報告又指，中國雖然聲稱該考察站是用於擴大其在南極科學調查的手段，但CSIS認為亦可用於加強情報收集，指出該考察站的地理位置，使其可被用於「收集澳洲和新西蘭這兩個美國盟友的信號情報」，並獲取澳洲北領地阿納姆航天中心發射火箭的遙測數據。

中國外交部周四（20日）回應報告，強調中國作為《南極條約》協商國，始終按照南極條約體系相關的規定開展活動，考察站的建設亦完全符合南極國際規則和程序。發言人汪文斌強調，考察站將有助於增進人類對南極的科學認識，為中國與其他國家在南極科考方面的合作提供平台，促進南極和平與可持續發展。