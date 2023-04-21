烏情報局擬襲駐敍俄軍　澤連斯基煞停

美國《華盛頓郵報》周四（20日）報道，美國國防部外洩最高機密情報文件顯示，烏克蘭國防部情報總局（GUR）去年制定計劃，擬秘密襲擊派駐敍利亞的俄羅斯軍隊和僱傭兵，烏克蘭總統澤連斯基同年12月指示停止該計劃。GUR局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）拒絕回應。

截至今年1月23日的情報指出，烏克蘭官員去年冬天計劃訓練敍利亞庫爾德族和阿拉伯反抗軍聯盟「敍利亞民主力量」（SDF）的特工，進行未指明的直接行動和使用無人機打擊俄軍，規模從小型襲擊開始，或只限於攻擊僱傭兵公司瓦格納集團。SDF則尋求烏克蘭提供培訓、防空系統和保證行動保密，並規定襲擊不得針對庫爾德地區。

文件列出俄羅斯在敍利亞關鍵設施襲擊選項，包括赫梅米姆空軍基地、石油和天然氣基建等，並指烏克蘭可選擇否認施襲而歸咎於敍利亞叛軍。烏克蘭官員到去年12月29日獲悉澤連斯基指示停止計劃，估計原因可能包括美國施壓、烏克蘭無人機有限和質疑攻擊難以奏效。除非得到美國和土耳其支持，烏克蘭不太可能恢復相關計劃。

報道指，土耳其也對上述計劃知情並試圖避免潛在襲擊，又建議烏克蘭從庫爾德地區發動攻擊。土耳其外交部和駐美國大使館沒有回應。有美國前官員認為，土耳其希望烏克蘭和SDF合作激怒俄羅斯，讓俄羅斯協助消除SDF的軍事能力和領導力。SDF發言人沙米（Farhad Shami）指上述文件不實，否認牽涉俄烏衝突。