應對大陸軍機增消耗　台斥逾百億新台幣購美零件

解放軍軍機持續在台灣周邊出沒，台空軍頻繁派遣在空執行巡弋任務，地面緊急起飛戰機攔截監控，連帶讓各型戰機零附件及航材消耗量大增。台媒周五（21日）引述台國防部統計顯示，空軍委請台駐美軍事代表團與美國在台協會簽署採購航材協議，兩項航材採購金額達128.4億元（新台幣，下同，約33億港元）。

台國防部周五公布，截至當日早上6時的24小時內，偵獲解放軍軍機19架次、軍艦5艘次在台海周邊活動，其中10架次軍機逾越海峽中線進入西南空域。台軍人士指，每一批大陸軍機擾台，不論方位台空軍都會派戰機攔截監控，另會派具偵照裝備的RF16偵照機監察大陸軍艦艇，出勤任務多得讓各型戰機的零附件丶航材耗損量非常大。

台國防部周五公布的對美軍事採購案顯示，空軍委請台駐美軍事代表團與美國在台協會簽署採購兩項航材協議，一項為標準航材零件二號訂單，金額為99億元（約25億港元），執行期間為本月至2028年3月。另一項是非標準航材零附件採購，金額為29.4億元（約8億港元），執行期間從本月開始至2027年6月完成。