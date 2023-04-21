敍利亞爆空中角力　美俄戰機短兵相接

美國空軍周三（19日）發布兩段影片，指控俄羅斯戰機在敍利亞上空不安全及不專業地攔截美方戰機，違反兩國之間達成的消除衝突協議；俄方暫未回應。

首段影片本月2日拍攝，美國空軍宣稱一架F16戰機在敍利亞空域被俄羅斯一架蘇35戰機攔截，俄方採用的方式是不安全及不專業；又指美軍戰機在美俄協議認可的美國為首聯軍控制之空域飛行，批評俄方戰機進入該空域後沒有消除衝突。美國空軍指摘俄軍飛行員與美國及聯軍飛機互動時，持續作出危險的行為，可以引致誤判。

另一段影片本月18日拍攝，美國空軍指控俄羅斯一架蘇35戰機「侵犯」聯軍在敍利亞的空域，美方於是從中東地區一個空軍基地派出一架戰機攔截；俄軍飛行員在攔截期間以不專業的方式飛至美方戰機2,000呎範圍內，違反兩國消除衝突協議。根據影片，該架俄軍戰機掛載6枚空對空導彈，分別是4枚中程導彈及兩枚短程導彈。

美國空軍透露，配備武裝的俄羅斯戰機今年3月1日至4月19日期間，至少26次直接飛越聯軍在敍利亞的據點上空；又指俄方自今年3月開始累計63次違反兩國消除衝突協議，增加誤判風險之餘，亦不是專業空軍應有的行為。今年3月14日，美國空軍一架MQ9無人偵察機在黑海上空，與一架前來攔截的俄軍蘇27戰機碰撞後墮海。