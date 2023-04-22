【東方日報世界視線】 和解骨牌效應　中東局勢重整

沙特阿拉伯與伊朗展開和解之後，中東形勢大變。

沙特與伊朗多次在第三國（中國）談判，兩國互訪，更且安排兩國元首會面。沙特正準備大舉投資伊朗的工業化發展，兩國在也門代理人的戰爭也可尋求停火談判。沙特主動推敍利亞回歸阿拉伯國家聯盟，企圖解除2011年驅趕敍利亞出阿拉伯國家聯盟的政治限制，敍利亞外長也多年來首次訪問沙特。然而，親美的卡塔爾和摩洛哥反對，背後是美國陰謀，阻止阿拉伯國家與敍利亞和解以及今後的合作。美國政府斥責沙特之與伊朗和解，但是作用不大。

接着，敍利亞與伊朗扶持的區內什葉派武裝有所協調，後者針對留在敍利亞的美軍進行攻擊，揚言要將之驅逐出境。美軍勢弱，似已部分撤退，這便使美軍支持的庫爾德人地方割據政權感受壓力。

當前以色列極右翼政權與巴勒斯坦人衝突，伊朗支持的武裝組織團結一致反抗，雙方衝突擴大之時，沙特政府卻接納巴勒斯坦堅持抗以抗美，親伊朗的哈馬斯領導人訪問，討論恢復外交，表面上推行聯合國主張的以巴「兩國方案」框架，但實質意義是與伊朗分別在武裝抗爭和外交鬥爭分工，以沙特和阿拉伯國家聯盟之力來支撐巴勒斯坦，打擊以色列的新殖民主義政策。

沙特與伊朗和解，正開展伊斯蘭教與阿拉伯國家在中東包括敍利亞與巴勒斯坦的問題上，採取相互配合、一致向外的立場。美國在中東已顯得無力、無奈。以色列的危機感加重，內塔尼亞胡政權在內外壓迫下，形勢危殆。若繼續以打擊巴勒斯坦人來轉移猶太人內部矛盾，伊朗為首結合中東的什葉與遜尼派力量必然對以色列加重攻擊，有大戰再爆發的風險。

際此，中國提出願斡旋以色列與巴勒斯坦雙方，未嘗不是以色列政治困局解決之法，以免對抗進一步迫使伊朗、沙特等的團結，與以色列為敵。內塔尼亞胡政權要求中國幫助說服伊朗撤銷核武發展，伊朗不可能接受，因以色列早已有核武，中國亦難以此條件來作兩家和事老，希望這只是內塔尼亞胡政權向國內極右翼勢力表態的說法而已，不會堅持，否則將會失去中國斡旋使以色列退讓、避免危機擴大的機會。

中東和解有如骨牌效應，得益者是中東國家與中國，美國可會甘心接受失敗？