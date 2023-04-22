烏克蘭國安官員強調　倘俄羅斯使用核武亦不屈服

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫周三（19日）接受日本共同社專訪，指即使俄羅斯動用核武，烏克蘭亦不會放棄反攻，打算奪回克里米亞半島在內的全部領土。他呼籲七大工業國集團（G7）對俄烏戰爭等全球發生之事，採取負責任行動。

達尼洛夫指出，俄羅斯破壞了第二次世界大戰後的國際秩序，並譴責俄羅斯是恐怖主義國家。儘管俄羅斯目前沒有使用戰術核武徵兆，但若強者取勝的想法蔓延，核管理會變得無法管控，把世界暴露在危險之中。他強調，烏克蘭不會因俄羅斯使用核武而放棄抵抗。他又指，西方各國期待1991年蘇聯解體後俄羅斯會誕生民主社會是嚴重錯誤想法，日本亦錯失收復南千島群島的歷史機遇。

達尼洛夫警告，處於劣勢的俄羅斯企圖透過針對烏克蘭政府和軍隊的假新聞等，讓烏克蘭陷入不穩，有關部門正加強查處。他宣稱，俄羅斯總統普京去年10月生日第二天，便發生克里米亞大橋爆炸，對普京的心理造成打擊。對於美國外洩文件披露烏克蘭軍備等機密，達尼洛夫對此感到不滿。他透露，烏克蘭總統澤連斯基將在線參加下月G7廣島峰會，並發表內容豐富且具說服力的演講。