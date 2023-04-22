前華駐美大使：美誤判中國發展　料消極變化延續數年

中美關係近年持續緊張，前中國駐美大使崔天凱周五（21日）向內媒指出，美國的對華政策經過很大調整，美國對中國發展的誤解和誤判造成對中國看法有變化，估計美國對華政策的消極變化還會延續數年。

崔天凱表示，他於2013年開始到美國工作，至2021年回國，這段時間美國社會對中國的看法確實出現變化，有其深層次原因，但最重要的是美國對中國發展的誤解和誤判造成的。美國的統治階層有一種霸權心態，認為只要中國發展了，不管有沒有爭霸的意圖，對美國來說就是威脅，影響其世界霸權地位。這些年美國的對華政策經過很大的調整，並且早在美國前總統特朗普執政前已經開始，在他執政期間基本調整完成。美國對華政策目前被「脫鉤斷鍊」的錯誤理念牽着走，長遠來看結果可能是損人害己。

至於美國明年舉行總統選舉，崔天凱認為不論結果如何，美國的對華政策在明年不會有本質變化，在此期間兩國關係還會有很多波動，甚至可能發生「驚濤駭浪」的事情。他還提到，中美只有解決相互尊重和言而有信這兩個問題，才能有效地、順利地開展高層交往。此外，他重申台灣問題一直是中美關係中最敏感、最重要的問題，是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。