特謝拉疑早於俄侵烏後兩日　向600人群組洩密

美國《紐約時報》周五（21日）報道，涉嫌外洩美國政府機密文件的麻省空軍國民警衞軍成員特謝拉，可能早在俄羅斯去年2月24日出兵烏克蘭後不到兩天，便向一個多達600人的網上群組洩露敏感情報，用以佐證自己觀點。特謝拉的代表律師、聯邦調查局（FBI）和司法部拒絕評論。

據早前揭露，特謝拉去年10月開始在一個有約50名成員的網上平台Discord私人群組洩露機密文件。《紐約時報》最近再從一名Discord用戶了解到，疑似特謝拉的帳戶曾在另一個更大群組發布機密文件的詳細書面描述，並可能附有圖片。而群組在影片分享平台YouTube上公開列出，很容易加入瀏覽。

報道認為，特謝拉第一次洩密是在俄羅斯出兵烏克蘭後不到48小時，提到五角大樓報告指俄羅斯出動三分之一部隊，又強調自己身處美國空軍情報部門，較公開資料有更多資訊。一個月後，他聲稱從國家安全局網站找到大消息，是俄羅斯將從基輔撤軍，而在此後兩日，俄羅斯官員宣布了相關決定。特謝拉另揭露了俄烏衝突最新傷亡人數、烏克蘭優先目標和俄羅斯情報機構活動，又對向烏克蘭提供致命援助的國家特別感興趣。

特謝拉曾在網上聊天中提到，自己即將進入一個敏感資訊隔離設施，似乎代表他是在軍事基地發布消息。他聲稱積極梳理機密網絡上有關烏克蘭戰爭的材料，並對要求他收手的其他用戶表示「太晚了」。特謝拉曾向在美國境外的群組成員表明願意分享更多資訊，又稱能訪問由國家安全局管理的網站，並接觸到英國政府通訊總部的人。國家安全局和英國大使館拒絕評論。