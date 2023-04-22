二戰日本戰俘船遭美軍擊沉　81年後終尋獲殘骸

二戰時期日本運輸船蒙得維的亞丸號（Montevideo Maru）於1942年7月1日在菲律賓對出海域被美軍潛艇擊沉，船上來自14個國家的1,060名戰俘死亡，包括979名澳洲人，是澳洲史上最嚴重海難。蒙得維的亞丸號殘骸位置過去一直成謎，國際科學探險隊周六（22日）宣布，在南海一處逾4,000米深海底發現殘骸，地點比鐵達尼號殘骸更深。澳洲總理阿爾巴內塞希望，這發現能為遇難者家屬帶來一定程度的安慰。

蒙得維的亞丸號在二戰期間被日本海軍徵用為運輸船，事發時載有從巴布亞新幾內亞拉包爾俘獲的850名士兵和210名平民，其中979人是澳洲士兵和平民，而美軍擊沉它時不知船上載有戰俘。組織今次任務的是海洋考古組織「寂靜世界基金會」（Silentworld Foundation），在澳洲軍方和荷深海調查公司Fugro支援下，於本月6日開始在菲律賓呂宋島西北部的南海海域尋找沉船，使用高科技設備掃瞄海底影像，在殘骸掃描中發現的特徵，包括貨艙、前桅和船首的曲線，與蒙得維的亞丸號圖紙上發現的特徵相匹配。

殘骸不會受干擾，也不會移除任何人類遺骸或人工製品，將被記錄下來用於研究目的。基金會負責人穆倫（John Mullen）說，發現蒙得維的亞丸號殘骸是結束澳洲軍事與海事史上可怕的一章。