染愛滋病毒囚犯加入瓦格納　冒死上陣換救命藥

美國《紐約時報》周五（21日）報道，僱傭兵瓦格納集團招募往烏克蘭參戰的俄羅斯囚犯中，有接近20%感染愛滋病毒。有淪為烏軍俘虜的瓦格納部隊士兵透露，與其待在俄羅斯監獄慢慢死去，倒不如上戰場痛快死亡。而且，瓦格納承諾因犯只要服役滿半年便可特赦，以及獲得抗病毒藥物控制愛滋病毒。

早前在烏克蘭巴赫木特被俘的37歲男子鐵木爾（Timur）受訪稱，在俄羅斯販毒判囚10年，因擔憂獄醫把他一直服用的控制愛滋病毒藥物換成無效藥物，於去年12月加入瓦格納。他憶述上前線前僅接受兩周訓練，上陣時只有一把卡拉什尼科夫系列突擊步槍、120發子彈、一頂頭盔及一件防彈背心。指揮官衝鋒前多次警告會射殺任何臨陣逃脫士兵，鐵木爾所在的排負責高危突擊任務，大部分士兵在波浪式衝鋒中難以生存，幾乎在第一天參戰便陣亡，鐵木爾亦成為俘虜。

瓦格納部隊中的愛滋病或丙型肝炎帶菌者，均帶上白色或紅色腕帶識別。另一名感染愛滋病毒的瓦格納俘虜葉夫根尼（Yevgeny）指，儘管他被俘前曾因槍傷受到及時治療，但覺得醫生對防止傷兵交叉感染毫不在意。烏克蘭國防部情報總局公開盤問片段，帶有愛滋病毒的瓦格納俘虜供稱，他們只需在瓦格納招募人員面前完成掌上壓，便證明體格適合服役。