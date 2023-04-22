美航母巡南海　完成第35萬次攔阻着艦

美國海軍航空母艦尼米茲號周日（16日）從菲律賓海駛入南海訓練，該艦周六（22日）完成自1975年服役以來，第35萬次艦載定翼機攔阻着艦，是美國海軍首艘現役航空母艦達到這個里程碑。軍方日前公布尼米茲號2026年5月後正式退役。

第22攻擊戰機中隊的F18F戰機創下這個歷史時刻，兩名飛行員是尼米茲號艦長西科拉（Craig Sicola）及第22攻擊戰機中隊指揮官愛德華茲（Luke Edwards）。尼米茲號航空母艦打擊群指揮官斯威尼（Christopher Sweeney）稱，這個里程碑證明美國對在全球飛行、航行、行動，促進和平及安全的承諾。擁有第2多攔阻着艦次數的美國航空母艦是尼米茲號姊妹艦艾森豪威爾號，數量為326,600次。

美國現有11艘航空母艦服役，由10艘尼米茲級及一艘福特級組成。美國傳媒周二（18日）引述美國海軍最新造船計劃報道，原本設計服役50年的尼米茲號，當完成13個月服役壽命延長後，退役時間由原定2025年延長一年，意味至少可以執行多一次部署行動。艾森豪威爾號不會延長服役壽命，2027年退出艦隊。