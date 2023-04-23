不滿尹錫悅涉台言論　陸副外長向韓大使提嚴正交涉

英媒上周三（19日）刊出南韓總統尹錫悅專訪，他表示台灣問題不單純是兩岸之間的問題，就像韓朝之間的問題一樣，其涉及範圍已超出本地區，應將其視為全球性問題。此言論引來北京不滿，中國大陸外交部官網周日（23日）發布消息稱，副部長孫衞東就尹錫悅的涉台言論，於上周四（20日）向南韓駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉。

尹錫悅日前受訪時指台海局勢緊張，是試圖以實力單方面改變現狀導致；韓方立場是同國際社會一道，堅決反對以實力改變現狀。孫衞東認為，有關言論完全不可接受，陸方表示嚴重關切和強烈不滿。他強調，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何勢力插手干涉。

孫衞東又批評，尹錫悅對一個中國原則隻字不提，卻將台灣問題同朝鮮半島問題相提並論；惟南韓和北韓都是加入聯合國的主權國家，朝鮮半島問題與台灣問題性質和經緯完全不同，根本不具可比性。他敦促南韓切實遵守中韓建交聯合公報精神，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行。鄭在浩表示，韓方一貫尊重一個中國原則，有關立場沒有變化。