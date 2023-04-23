台情侶澳洲打工度假遇車禍亡　家屬擬告肇事司機

澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓上周四（20日）發生當地11年來最嚴重車禍，5名死者中包括3名台灣人及1名香港人，29歲肇事司機約安尼迪斯（Christopher Dylan Joannides）疑曾吸食大麻，被控5項危險駕駛導致他人死亡罪名。台媒周日（23日）報道，其中一名死者的母親表示，兒子與女友同赴澳洲打工度假圓夢，詎料兩個多月便命喪異鄉，矢言要把肇事司機告上法庭。

台媒報道，其中3名死者是前往當地打工度假的台灣人，包括一名25歲陳姓男子和其王姓女友，目前陳男的父母已抵達澳洲處理其後事。陳母受訪時忍不住痛哭失聲，指兒子是家中獨子，因為新冠疫情遲遲未能赴澳洲實踐打工度假的計劃，等到邊境解封後便與女友飛往澳洲圓夢，每隔一段時間會與家人通話報平安，上次通話在本月初。她萬萬想不到兒子慘死異鄉，甚至需要靠DNA辨識遺體身份，無法想像「悲劇發生的那一刻有多痛苦」。她呼籲政府重視此事，並希望盡快把兒子帶回台灣安葬。

死者中還包括六旬澳洲籍女司機馬基（Debbie Markey），相信是4名台港農場工人的僱主。她的兒子丹尼爾（Daniel）在聲明中形容，母親是社區中一位「非常自豪的媽媽」及勤奮工作的成員，其日子過得不容易，但在照顧這些外國人上找到動力。