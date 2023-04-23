蘇丹首都戰鬥持續　美國外交官乘美軍軍機撤離

蘇丹正規軍與準軍事組織快速支援部隊上周六（22日）持續衝突之際，多國開始撤僑行動。美國傳媒指，所有在蘇丹的外交人員當地周日（23日）安全登上美軍軍機離開，美國駐蘇丹首都喀土穆的大使館亦已關閉。

知情人士指，美國駐蘇丹大使、外交人員及其家屬合共70人已由美國軍機接載撤離，快速支援部隊在Twitter指部隊司令部已與美軍特派部隊協調，在周日上午經由6架美國飛機撤離外交官及其家屬。美國總統拜登發聲明確認，美軍按他的命令採取行動撤走所有在喀土穆的美國政府人員，感謝非洲國家吉布提、埃塞俄比亞和沙特阿拉伯的協助。他重申，蘇丹的暴力衝突已造成數百名平民死亡，必須停止，衝突方須立即無條件停火。

中國外交部領事司司長吳璽周日表示，中央高度重視在蘇丹中國公民和機構的安全，外交部密切跟蹤形勢發展，制訂各種工作方案，與在蘇丹中國公民保持密切聯系，發布領事提醒，同蘇丹有關方面密集溝通，保護在蘇丹的1,500多名中國公民生命安全。吳璽提醒，在喀土穆的中國公民務必密切關注所在地安全形勢和駐蘇丹使館發布的通知信息，保持冷靜，提高警惕，做好安全防範。

正規軍與快速支援部隊早前達成停火協議，惟雙方都沒有遵守，喀土穆上周六繼續有戰事，有民眾指國營電視台附近當日有空襲，軍隊總部附近亦有戰鬥。聯合國和外國政府已敦促蘇丹軍事領袖遵守停火協議，為平民開啟安全走廊。