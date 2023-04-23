美推演顯示美軍擊沉80陸艦　仍有8萬解放軍登陸台

美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會上周三（19日）進行兵棋推演，模擬中國大陸攻打台灣，惟委員會當時沒有公開推演的詳情。美國傳媒上周五（21日）再引述知情人士指，美國的威懾失敗，大陸解放軍先發制人攻擊台灣，而美軍在一個月的戰爭中擊沉約80艘大陸軍艦，但仍有8萬名解放軍登陸台灣。

知情者透露，推演期間模擬解放軍切斷台灣的海底電纜，有效地令台灣與世隔絕，讓解放軍得以攻佔台灣及壓倒台灣的防線。在戰爭爆發後，美軍在區內採取分散態勢，運用遠程打擊降低解放軍的兩棲攻擊能力，而美軍很快就用盡遠程隱形反艦巡航導彈。另一邊廂，美國政府制裁北京，但很多美國盟友都有猶豫，而全球供應鏈亦崩潰。

礙於時間限制，這場兵棋推演並未得出明確結果，但確認了美軍當前的阻嚇政策不足以阻止大陸攻台，而即使北京在經濟及軍事上付出巨大代價，拿下台灣的決心依然堅定。推演同時反映遠程導彈在任何衝突中都是相當重要的，加上一旦戰爭爆發，補給台灣將變得不可行，因此美國必須確保台灣在衝突發生前有足夠武器。