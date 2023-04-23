逾百年照片激發靈感　作家再寫歷史小說

曾以《牛津英語詞典》的誕生為題材，出版暢銷小說的澳洲作家威廉姆斯（Pip Williams）2019年在調查英國牛津大學出版社歷史時，偶然發現一副擁有超過100年歷史的照片，於是靈感迸發，再度創作了一本新小說，藉此體現關於20世紀初女性的新解讀。

澳媒上周六（22日）報道，威廉姆斯為創作她的小說而進行資料研究期間，發現了一副展現牛津大學出版社的裝訂室的照片，照片中一群婦女在裝訂室中手工組裝書籍，她因此意識到，該照片反應了一個世紀以前的工作女性真實面貌，其中女性的辛勤勞動讓她引起思考，更激發動力創作新小說，以牛津歷史上工人階級郊區杰里科的裝訂女郎為主角、第一次世界大戰為歷史背景，描述了一對姊妹的故事。

威廉姆斯稱，過往以第一次或第二次世界大戰為背景的小說，通常都描繪了戰壕中的男人的經歷，或者描繪了等待某人回家的女人的經歷，自己想透過小說反其道而行之，從家庭婦女的角度來看待第一次世界大戰時期，這批人沒有丈夫、兒子或兄弟在前線，也沒有焦急地等待電報，只是繼續自己的生活，適應社會的巨大動盪。