藏匿泰近20年　華走私案逃犯押解回國

內地一名重大走私案件逃犯外逃近20年，當局發出紅色通緝令追捕。內媒周日（23日）報道，在海關總署緝私局指導協調下，江蘇南京海關緝私局近日派出境外追逃組赴泰國，將涉案男子緝捕歸案，押解回國。

南京海關緝私局鎮江分局副局長吳郝華表示，主要犯罪嫌疑人、時任浙江某遠洋漁業公司總經理林某平於2000年12月至2003年1月間，利用遠洋漁業自捕水產品免稅政策，將在泰國、印度等國家訂購的13,296噸凍海魚，偽報成企業的自捕魚走私進口，偷逃國家稅款1,670萬元（人民幣，下同，約1,900萬港元）。南京海關緝私局2003年6月偵辦一宗案值7,352萬元（約8,370萬港元）的走私凍海產品案，林某平聞訊潛逃境外。

檢察機關2003年9月批准逮捕林某平，同年12月國際刑警組織對其發出紅色通緝令。南京海關緝私局組織專班，全面梳理其社會關係和資金往來，研判他極有可能藏匿泰國，遂通過海關總署緝私局報請公安部獵狐辦，商請有關部門對其列控，壓縮其外逃空間，同時通過家屬開展勸返工作。在中國駐泰使館警務聯絡官和泰國執法部門協助下，近日成功將林某平緝捕歸案，押解回國接受進一步調查。