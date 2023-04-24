【東方日報世界視線】助烏戰盡地一煲　寧失敗再收爛攤

北約軍事高層上周五在德國拉姆斯泰恩空軍基地舉行會議，目的是商討如何合作支援烏克蘭澤連斯基政府發動一直在部署的春夏反攻。會上，澤連斯基以視頻呼籲北約要信守承諾，盡快全力支援重型坦克及防空武器，並且要提供新型戰機。

美國防長奧斯汀及參謀長聯席會議主席米利均表示，北約會盡全力支持烏克蘭的反攻計劃。奧斯汀聲言北約的共同努力會締造戰場上的巨大差異，他提出北約及盟友會提供230輛重坦克、1,550輛裝甲車，其他裝備及彈藥足以裝備9個旅的軍隊。當中的美式M1阿布拉姆斯坦克訓練會在德國開始，以迎合美國完成改裝到來使用。德國防長皮斯托留斯亦公開表示，德國將在波蘭和烏克蘭接壤地為可能受損的豹2坦克、火炮及愛國者導彈系統提供維修。

烏克蘭政府則回應，希望北約能盡快補充其已空虛的防空彈藥，更希望可着實考慮提供F16戰機。烏克蘭防長列茲尼科夫更指出，北約和烏克蘭的國家安全軍事運作已經融為一體，北約應盡快考慮烏國加入。這無疑是希望北約7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的峰會，會提出討論並作出決定。北約秘書長斯托爾滕貝格日前秘密到訪烏克蘭，亦提出支持烏國加入北約。俄羅斯則批評北約的加大軍援及推動烏克蘭加入北約，只會使俄烏衝突升級。

奧地利的俄羅斯問題專家格哈德‧曼戈特，就批評北約若果真要幫助烏克蘭收回故有領土，特別包括克里米亞，則如今的支援遠不足夠，也因為烏克蘭軍隊人數及訓練不足而很難成事，反而是短期令戰鬥規模加大，使俄烏軍隊傷亡更多。

美國推動北約國家拱火俄烏戰爭，顯然是認為可在軍事上挫折、政治上孤立俄國，以及在經濟上令俄國崩潰，則普京政府大有可能被國內親西方政治勢力推翻。但一切幻想都成為泡影，因為不單止俄軍在烏戰場佔優勢，俄羅斯更得到中國、印度、巴西以及非洲、拉美普遍國家的支持，今年經濟還預期有增長。這一切使俄羅斯人民更團結對抗北約，絲毫沒有政治空間給國內親西方政治力量滋長。北約國家如今像是在缸瓦船打老虎，但形勢極不利，失利之後留給美國、英國及歐盟的，將是一個爛攤子。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻